Coronavirus: Caparini, 'mascherine chirurgiche ok, ordinati 2,5 mln'

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - Regione Lombardia ha ordinato 2,5 milioni di mascherine chirurgiche. Lo ha annunciato l'assessore al Bilancio, Davide Caparini, in conferenza stampa.

"Oggi è entrata in vigore l'ordinanza che adempie alle disposizioni dell'Oms e consente la mascherina chirurgica come dispositivo di protezione individuale per il Coronavirus, quindi abbiamo definitivamente risolto la carenza cronica: abbiamo ordinati 2,5 mln di mascherine", ha spiegato.

Già "oltre 350mila sono state consegnate, il doppio sarà consegnato ai presidi ospedalieri entro il fine settimana e quindi sotto questo punto di vista potremmo passare a una programmazione ordinaria. Abbiamo poi inoltrato parecchi ordini per quanto riguardo ai ventilatori polmonari".