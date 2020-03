Servizi: Conte, 'guidarla non è esercizio potere ma grande responsabilità'**

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Guidare l'intelligence" è un compito che il premier Giuseppe Conte ha assunto "non come esercizio di potere ma di grande responsabilità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte,intervenendo alla presentazione della 'Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza', curata dal Comparto Intelligence e relativa all’anno 2019. Una responsabilità, assicura il presidente del Consiglio, "che continuerò ad assumere fino in fondo".