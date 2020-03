Palermo: presidente Ordine Ingegneri neo assessore, ‘accettato per senso responsabilità’

Palermo, 2 mar. (Adnkronos) - "Il mio sì alla proposta di entrare a far parte della Giunta comunale nasce dal forte senso di responsabilità che da sempre caratterizza il nostro impegno come categoria professionale. Il Comune si trova a dover superare una difficile situazione e se è necessario il nostro apporto tecnico noi non ci tiriamo indietro". Così Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, commenta la sua nomina ad assessore comunale all’Edilizia privata annunciata oggi pomeriggio in conferenza stampa dal sindaco Leoluca Orlando. "Ringrazio il sindaco Orlando per la fiducia accordatami e per le sue attestazioni di stima nei miei confronti - aggiunge -. So di essere chiamato a un lavoro complesso e delicato ma darò il massimo per portarlo avanti con senso del dovere e spirito di servizio verso la comunità cittadina".