Migranti: Salvini, 'Erdogan minaccia Ue, su Turchia aveva ragione Lega'**

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Guardi la cronaca, vedi i tg e vedi un'Ue completamente assente, assente in tema di Coronavirus -hanno aspettato settimane senza muovere un dito- assente su Erdogan, che ha minacciato Milano di immigrati nel Continente ue. Vi ricordate la battaglia per non fare entrare la Turchia nell'Ue? Ce ne hanno dette di tutti i colori, ora siamo costretti a regalare, per quei geni dell'Europa, 10 mld alla Turchia. Un Ue che si rispetti presiederebbe le frontiere, poi ti chiedi perché gli inglesi" abbiano deciso di lasciare. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook.