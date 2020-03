Coronavirus: vertice in Prefettura a Messina, 'fare circolare le informazioni' (2)

(Adnkronos) - In tal caso, una volta effettuate le verifiche del caso, e in caso di riscontro positivo, saranno ricostruiti i contatti avuti dal malato che sarà, opportunamente, messo in quarantena. Manfrè, del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, ha chiarito come la Regione sia dotata di "una struttura di coordinamento che opera, in stretto raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in un’ottica di prevenzione e ha fornito il numero verde (800458787) da contattare dalle persone che, provenienti dalle zone focolaio, presentino sintomi del virus".

Il Prefetto ha, infine, invitato i Sindaci alla più ampia collaborazione ed evidenziato la responsabilità di ciascuno ad adottare tutte le misure di cautela previste dal citato Dpcm 1 marzo 2020, nell’interesse generale, senza creare situazioni di allarmismo, ma usando prudenza e buonsenso".