Coronavirus: Salvini, 'ora proposte e azioni non polemiche su passato'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "La Lega dal 30 gennaio chiedeva controlli e quarantene, ma ora è il tempo delle proposte e dell'azione, non delle polemiche sul passato. La comunità dei produttori, che ascoltiamo da giorni, impone alla politica di intervenire. Medici e personale sanitario seguono l'emergenza sanitaria, noi siamo chiamati a curare l'emergenza economica, e serve un intervento a livello nazionale, perché le imprese soffrono in tutta Italia, non solo nelle zone dove è maggiore la diffusione del virus". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini.