Coronavirus: Orlando, 'da Pd nessun tavolo parallelo'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Credo sia compito di tutte le forze politiche confrontarsi con la società e costruire le risposte migliori su come affrontare l'emergenze e su come si evita che questa emergenza comprometta la tenuta economica del Paese. Se i 5 Stelle o altre forze della maggioranza facessero la stessa cosa non farebbero altro che dare un contributo al governo. Nessun tavolo parallelo. La nostra presenza in una maggioranza non ci preclude di poter continuare ad essere una forza politica". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, al termine dell'incontro Pd-parti sociali.