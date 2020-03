Coronavirus: Gallera e Foroni costretti a rinviare visita a Lodi

Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Il contagio di un assessore della Giunta della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, ha costretto gli assessori al Welfare e alla Protezione civile, Giulio Gallera e Pietro Foroni, a rinviare la loro visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona, i presidi più sovraccarichi di pazienti dopo lo scoppio dell'emergenza sanitaria. Gallera e Foroni erano attesi alle 9.30 all’ospedale di Lodi, da dove si sarebbero collegati a Palazzo Lombardia per partecipare alla seduta di giunta convocata per le 10: tutti gli assessori, in realtà, dovranno ora essere sottoposti al test per accertare se sono o meno entrati in contatto con il Coronavirus.