Coronavirus: Federalberghi Palermo, 'per prenotazioni entro aprile no penale cancellazione'

Palermo, 2 mar. (Adnkronos) - "E' priorità è rasserenare coloro che vogliono trascorrere le vacanze in Sicilia". Lo dice Federalberghi Sicilia che sta "operando molteplici azioni" contro la paura del coronavirus. A questo proposito, nasce la nuova offerta che l’associazione estende a tutto il ricettivo“Sicily you can’t refuse”. Per tutte le prenotazioni che arriveranno entro la fine di aprile non sarà applicata alcuna penale di cancellazione. "Il tutto per offrire maggiori garanzie al turista nel voler prenotare liberamente la nostra destinazione".

“ In un momento di incertezza è importante ricucire il clima di fiducia e di serenità con i nostri potenziali turisti e fornitori - dice il presidente Nicola Farruggio - Contribuire con azioni che possano concedere maggiore elasticità nelle prenotazioni; questo è una delle azioni “attive” che noi albergatori abbiamo voluto condividere rilanciando con offerte promozionali per limitare le cancellazioni che non hanno motivo di esserci in una destinazione come quella nostra, che oggi garantisce più di altre maggiore sicurezza”.