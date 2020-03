Coronavirus: da Generali Italia e Alleanza nuove coperture assicurative per famiglie e imprese (2)

(Adnkronos) - Marco Sesana, country manager & ceo Generali Italia e Global Business Lines, spiega che "in un’ottica di continua prevenzione e informazione, abbiamo messo in campo le nostre competenze per restituire quello che sappiamo fare al meglio: affrontare eventi imprevisti. Per questo da oggi, oltre al piano di azioni a favore dei nostri clienti residenti nelle aree focolaio del coronavirus, abbiamo previsto nuove soluzioni per essere al fianco di famiglie e imprese”.