Coronavirus: Burioni, 'presto per abbassare la guardia'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "È ancora presto per abbassare la guardia. Siamo nel pieno di un momento decisivo, l'inizio di un'epidemia. Il momento in cui possiamo ancora fermarla o diluirla nel tempo". Lo dice il virologo Roberto Burioni a 'Che tempo che fa'.

"I malati che osserviamo oggi si sono più o meno infettati prima del momento in cui abbiamo messo in atto delle misure molto energiche per ostacolare la diffusione di questo virus".