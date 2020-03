Coronavirus: a Parigi Museo Louvre apertura ritardata, dipendenti chiedono informazioni

Parigi, 1 mar. (Adnkronos) - A Parigi il Museo del Louvre è temporaneamente chiuso. E' in corso una riunione di informazione richiesta dai dipendenti sulla situazione sanitaria legata all'emergenza coronavirus in Francia. L'apertura del Museo, si sottolinea sul sito, "è stata quindi ritardata. Il Museo al momento non può riaprire".