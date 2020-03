Ambiente: Wwf, serve più ambizione in negoziato nazioni unite su biodiversità (3)

(Adnkronos) - Per il Wwf i progressi nella mobilitazione delle risorse finanziarie "sono stati troppo lenti, il che pone un problema che è fondamentale se non si vuole che i costi di implementazione dell’accordo siano più acutamente avvertiti dai Paesi in via di sviluppo. È essenziale che i negoziati producano un pacchetto completo di proposte che includa meccanismi di responsabilità e trasparenza che sostengano la necessità di un’azione urgente, trasformativa e inclusiva a livello globale per arrestare e invertire la perdita di natura".

I Paesi si incontreranno a maggio a Montreal, in Canada, per una revisione scientifica e tecnica delle modifiche proposte al testo e per discutere del meccanismo di attuazione dello schema di intervento, prima di una sessione problematica dei negoziati che si svolgerà a Cali, in Colombia, a luglio per aggiornare la bozza di piano.