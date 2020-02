Eni: faro Ft su strategy, gruppo promette di ridurre emissioni dell'80% entro 2050

Roma, 29 feb. (Adnkronos) - Riflettori accesi anche dal 'Financial Times' sulla strategia di Eni e sull'obiettivo del gruppo di tagliare dell'80% le emissioni entro il 2050. Il quotidiano economico londinese, in un articolo dedicato alla strategy del gruppo guidato dall'ad Claudio Descalzi, mette in evidenzia gli impegni sul clima del Cane a sei zampe. Il gruppo, rileva l'Ft, "prevede che entro il 2050 l'85% della sua produzione sarà a gasa" citando Descalzi che spiega: "abbiamo progettato una strategia che combina la sostenibilità economica con la sostenibilità ambientale". Al Financial Times l'ad ha detto che negli ultimi anni la società ha avviato una "trasformazione industriale", revisionando il suo portafoglio di attività, cambiando le sue raffinerie e sviluppando tecnologie che gli permetteranno di meglio affrontare le sfide del futuro.

"Non si tratta solo di un obiettivo di riduzione delle emissioni di Co2", ha sottolinea Descalzi evidenziando che è in corso proprio una trasformazione del gruppo. Il quotidiano economico britannico mette in evidenza anche gli investimenti in rinnovabili, in biometano e sulla cattura e lo stoccaggio della Co2.