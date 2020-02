Coronavirus: arcivescovo Milano, 'allarme ha suscitato reazioni emotive sproporzionate'

Milano, 29 feb. (Adnkronos) - "Il bene, la vocazione a cui siamo chiamati, è più alto della banalità. Il male, quello che ci insidia, è più profondo di quello che sta nei discorsi banali". È stato questo il tema al centro dell’omelia dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che a Treviglio, in provincia di Bergamo, ha celebrato nel Santuario della Madonna delle Lacrime la messa del Miracolo, con lo svelamento dell'affresco della Vergine, senza fedeli e con celebrazione trasmessa in diretta streaming su Facebook per via dell’emergenza coronavirus.

L'evento si è tenuto a porte chiuse per la prima volta a quando si ricorda il miracolo del 28 febbraio 1522, quando l’affresco della Madonna lacrimò, convincendo il generale francese Lautrec a risparmiare la cittadina bergamasca dalla distruzione. Anche la messa "La Vespertina" di venerdì alle 18.30 è stata celebrata a porte chiuse con trasmissione via social.

"L’allarme di questi giorni ha suscitato reazioni emotive sproporzionate", ha detto nell’omelia l’arcivescovo di Milano aggiungendo che "a volte sembrava che la cosa più importante fosse: 'Ah, se avessi il frigo pieno, per non pensare al vuoto che ho dentro il cuore. Se almeno avessi un rimedio palliativo per non pensare all’insidia mortale che mi atterrisce'". Delpini ha poi notato che "le reazioni constatate in questi giorni hanno generato enormi paure per cose piccole, hanno suscitato desideri meschini che hanno soffocato i grandi desideri e le paure veramente spaventevoli".