Turismo: lunedì incontro Centinaio-Franceschini

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Gian Marco Centinaio scrive, Dario Franceschini risponde. Ieri il senatore leghista ha chiesto al ministro un incontro urgente per discutere delle misure da adottare per sostenere il settore turistico, duramente colpito dall’emergenza Coronavirus. In serata, il responsabile del dicastero interessato ha risposto positivamente. I due si vedranno già lunedì.

Negli ultimi giorni, la Lega ha elencato una serie di misure economiche e sociali per uscire dalla crisi e tutelare i settori e i territori maggiormente danneggiati. Le proposte sono state formalizzate anche con due lettere ufficiali inviate da Matteo Salvini al premier Giuseppe Conte.

“Sono soddisfatto per la rapida risposta del ministro Franceschini - dice Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega - La Lega si conferma interlocutore credibile e capace di fare un’opposizione costruttiva e seria, come è doveroso per il primo partito italiano”.