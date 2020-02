Sicilia: nasce un Centro di eccellenza per i beni culturali marini

Palermo, 28 feb. (Adnkronos) - Un centro regionale di eccellenza per il patrimonio sommerso siciliano sorgerà nei locali del complesso Roosevelt, all’Addaura, a Palermo, di proprietà della Regione e in cui hanno sede gli uffici della Soprintendenza del Mare. L’obiettivo del governo Musumeci è quello di fare del Centro un punto di riferimento internazionale per la ricerca archeologica subacquea. La struttura - per la quale sono stati aggiudicati i lavori di adattamento che verranno realizzati in dodici mesi - sarà operativa a giugno del prossimo anno, con una dotazione tecnologica di prim’ordine che consentirà alla Sicilia di diventare un polo di ricerca subacquea all’avanguardia. Previsti interventi per oltre due milioni di euro.

La struttura sarà anche un punto di riferimento per studiosi, università e istituti di ricerca e si doterà di un nuovo sistema informativo territoriale per la gestione e lo studio dei beni sommersi.