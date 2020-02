Sardine: Bonaccini, 'serve salto qualità in loro eventuale offerta politica'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Non commento la presenza delle sardine ad Amici, non lo sapevo, lo apprendo adesso da voi. Da noi sono state importanti per fare tornare le persone alla partecipazione. Ma adesso credo che anche a loro serva un salto di qualità nell'eventuale offerta politica". Lo dice Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia Romagna, a Circo Massimo.