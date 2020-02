Mafia: Sibilia, 'altro colpo messo a segno a Messina, teniamo alta guardia'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Ancora un colpo messo a segno dallo Stato nella lotta contro la mafia. 59 le persone arrestate in provincia di Messina per associazione a delinquere di stampo mafioso. Tra questi ci sono anche i 'rampolli mafiosi', figli dei boss dei clan di Barcellona Pozzo di Gotto. Un'operazione importante, posta in essere dall'Arma dei Carabinieri, che ribadisce l'impegno delle forze dell'ordine per garantire la legalità nel nostro Paese". Così il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia.