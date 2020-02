Ex Ilva: Lezzi, 'governo peggio di duo Renzi-Calenda, è politica becera'**

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Solo pochi giorni fa il presidente Conte ricordava all'Italia che la salute è un diritto fondamentale sancito nella nostra Costituzione. Bravo presidente ma per Taranto perché non vale? Perché, per mezzo del ministro Patuanelli, si minaccia il sindaco di Taranto di ricorrere alla sua ordinanza che chiede solo il rispetto delle emissioni alla multinazionale Arcelor Mittal? Perché non abbiamo risposte alla richiesta di appuntamento con Lei, presidente, circa la questione ex-Ilva?". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Barbara Lezzi, ministro del Sud durante il primo governo Conte, sferrando un duro attacco al premier e al governo.

"Sappiamo da notizie di stampa (bene informata al contrario di noi) che state decidendo per un intervento pubblico significativo a fronte di scarse garanzie da parte di Arcelor Mittal. Volete fare peggio del peggior duo Renzi-Calenda? Vi state affidando completamente a Caio che esegue le direttive di Gualtieri mentre il suo PD in regione finge di appoggiare il sindaco di Taranto. State risvegliando la politica più becera. Quella che puntella nomine e consulenze invece di tutelare salute e lavoro", conclude.