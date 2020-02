Coronavirus: verso Cdm stasera alle 19.30

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Il governo accelera sul primo dl sul Coronavirus, con misure immediate di sostegno economiche alle aree e ai settori produttivi colpiti dalla diffusione del Covid-9, con particolare riguardo alle cosiddette aree rosse. Ieri il dl -il primo in vista di un secondo, più 'sostanzioso', che dovrebbe essere varato settimana prossima- sembrava destinato ad ottenere il via libera sabato. Ma nelle ultime ore il governo, trainato dal Mef, ha accelerato, è sembra che l'ipotesi più plausibile sia l'esame e il varo in serata.