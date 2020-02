Coronavirus: Toninelli, 'Zaia dopo Fontana, altro autogol a paese'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Prima Fontana con la messinscena della mascherina. Oggi Zaia con la storia dei cinesi mangiatori di topi. Quando proprio non si può fare a meno di tirare la zappa sui piedi del nostro Paese e metterci in cattiva luce, in un momento già delicato. Complimenti. Tra l'altro con la Cina abbiamo rafforzato i rapporti commerciali anche grazie al nostro accordo fatto con la Via della Seta, per cui evitiamo di farci certi stupidi autogol". Lo afferma in una nota Danilo Toninelli, senatore del M5S.