Coronavirus: senatore Ciampolillo (ex M5S), 'cannabis terapeutica possibile antidoto'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Lello Ciampolillo, senatore del gruppo Misto di recente espulso dal M5S, scrive una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza, invitandolo a considerare la cannabis terapeutica come possibile antidoto al Covid-9.

"Caro Ministro, ti scrivo per suggerire il fiore di Cannabis terapeutica quale possibile antidoto al coronavirus - si legge nella missiva - La vaporizzazione del fiore di cannabis terapeutica ha già dato effetti straordinariamente positivi per i problemi dell'apparato respiratorio di pazienti terminali. E' noto, del resto, che gli oltre 800 principi attivi contenuti nel fiore rafforzano in modo significativo le difese immunitarie".

"I medici e i ricercatori potrebbero provare l'utilizzo dei prodotti derivanti dalla Cannabis, come il Bedrocan, contro il Coronavirus. Penso in particolare agli anziani che, a causa degli effetti della polmonite, sono i più esposti al rischio di perdere la vita. Alleviando i problemi delle vie respiratorie sarà più agevole assicurare la guarigione e consentirà di ricondurre nella normalità questo virus. Spero che questo contributo possa essere di aiuto in questo drammatico momento", conclude Ciampolillo.