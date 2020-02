Coronavirus, positiva donna di Fiumicino

Roma, 28 feb. (Adnkronos/Salute) - Una donna di Fiumicino, tornata dal bergamasco, è risultata positiva al test per il coronavirus, effettuato oggi allo Spallanzani. È quanto apprende l'Adnkronos. La donna non presenta particolari sintomi.

"L'esito dei test effettuati in data odierna dall'Istituto Spallanzani conferma un caso di positività al Covid-19" dichiara la direzione dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive L. Spallanzani di Roma. "I test sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità (Iss) per la convalida. Il nucleo familiare del caso positivo è stato portato allo Spallanzani in sorveglianza attiva".