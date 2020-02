Coronavirus: Musumeci, 'solidarietà a Fontana per la sua scelta'

Palermo, 28 feb. (Adnkronos) - "Al collega Fontana va la mia solidarietà per la scelta fatta dopo quanto accaduto alla sua collaboratrice. Mi auguro che lui, e gli altri colleghi d'Italia, non abbiano più da distrarsi per questa epidemia arrivata come un fulmine a ciel sereno". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci durante una diretta Facebook sull'emergenza Coronavirus.