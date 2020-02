Coronavirus: Governo Francia riunisce sindacati e imprese, pronti a misure sostegno

Parigi, 28 feb. (Adnkronos) - Il Governo francese al lavoro sulle misure economiche da prendere per sostenere le imprese colpite dall'emergenza Coronavirus che si sta diffondendo anche in Francia. Oggi, il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, il ministro del Lavoro, Muriel Penicaud e il ministro della Sanità, Oliver Véran, infatti, hanno incontrato le parti sociali per valutare le misure necessarie.

"Abbiamo riunito le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali per fare il punto sulle misure da prendere nelle aziende. Siamo totalmente mobilitare per accompagnare e sostenere i lavoratori e gli imprenditori", sottolinea in un tweet Le Maire.

La settimana prossima, annuncia il ministro, "riunirò gli economista per valutare l'impatto economico del coronavirus sulla crescita economica francese ma anche l'insieme degli operatori economici per fare un punto sulle misure di accompagnamento per le aziende".