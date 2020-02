Coronavirus: Garante a sindacati, revocare scioperi generali 9 marzo**

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Il Garante per dell’attuazione della legge sullo sciopero ha invitato oggi in maniera formale i sindacati Slai Cobas,l'Usi, l'Usb, Cub, Unicobas e l'Usi-Cit, a sospendere gli scioperi generali proclamati per il 9 marzo 2020. E' quanto si legge in una nota in cui la Commissione ricorda di aver già richiesto il 24 febbraio scorso lo stop delle agitazioni sindacali dal 25 febbraio al 31 marzo 2020 "considerato lo stato di emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del virus Covid-19".