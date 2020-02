Coronavirus: Duomo conferma riapertura a turisti, le istruzioni da seguire

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - Duomo di Milano di nuovo aperto da lunedì 2 marzo per i turisti con flussi organizzati e programmati. Dopo l'annuncio di ieri, arrivano le 'istruzioni' precise su quali saranno le regole da seguire nel pieno dell'emergenza da coronavirus. Il complesso Monumentale del Duomo di Milano (Duomo, Terrazze, Area Archeologica, Museo del Duomo e Chiesa di San Gottardo in Corte) riaprirà alle visite turistiche a far data da lunedì 2 marzo 2020, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18 (ultimo ingresso alle ore 17.10), con accessi programmati e organizzati per evitare assembramenti di persone.

L’acquisto dei biglietti d’accesso sarà possibile sia online sia presso le consuete biglietterie fisiche, i cui ingressi saranno analogamente organizzati. L’accesso alle Terrazze sarà possibile soltanto con salita a piedi (no ascensori). Gli ingressi saranno scaglionati.

Tutto ciò al fine di garantire un flusso scorrevole al Complesso Monumentale, nell’ottica di evitare assembramenti di persone, anche tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite in loco dagli addetti. Per quanto concerne le celebrazioni che interessano il Duomo così come tutte le chiese dell’Arcidiocesi di Milano, si rimanda a specifiche comunicazioni in merito da parte dell’Arcidiocesi. Fino ad allora, proseguirà regolarmente l’apertura dell’area riservata alla preghiera, tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 18.