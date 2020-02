Coronavirus: Catanzaro (Pd), 'da governo Musumeci misure per sostegno economia'

Palermo, 28 feb. (Adnkronos) - "Il governo regionale, invece di scoraggiare i turisti, ha il dovere di approntare un piano di azione immediato per limitare i danni che l’emergenza Coronavirus sta producendo per tutte le attività economiche siciliane. Non è più tempo di parole, è indispensabile pensare ad aiuti concreti che supportino gli imprenditori in questa delicata fase di calo del fatturato". Così il deputato del Pd all'Ars Michele Catanzaro.

"Domani - continua - incontrerò le categorie produttive anche per valutare i dati effettivi della crisi e cercare misure per alleviare il pesante impatto economico. Il governo regionale ha il dovere di intervenire concretamente affinché l’emergenza sanitaria non si trasformi in un’emergenza economica ed occupazionale che metta definitivamente in ginocchio la nostra economia".