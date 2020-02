Coronavirus: Castaldo, 'bene proposte Abi, a Von der Leyen misure Pmi' (2)

(Adnkronos) - “Credo fortemente che queste misure - va avanti il vicepresidente dell'Europarlamento - insieme alle proposte da me già formulate e avanzate alla Presidente Von Der Leyen di innalzare la soglia di finanziamento a cui si applica il fattore di sostegno alle pmi (Sme supporting factor) portandola da 2,5 a 10 milioni di euro, e all’istituzione di un social supporting factor e di un green supporting factor per facilitare gli investimenti sociali e verdi, da me già formulate e avanzate alla Presidente della Commissione Europea, possano fornire quel valido e concreto sostegno alle nostre imprese che è così necessario in questo momento di difficoltà".

"Per questo motivo, mi farò latore delle stesse verso la Commissione Europea e la sua presidente Ursula Von Der Leyen. Lo dobbiamo al coraggio e ai sacrifici dei nostri imprenditori”, conclude Castaldo.