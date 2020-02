Coronavirus: assessore Foroni, 'continua lavoro Protezione Civile Lombardia con territori' (2)

(Adnkronos) - La Protezione Civile regionale è attiva nel supporto logistico ai Comuni dell'area 'rossa', con circa 200 volontari locali impegnati in tutta l'area soggetta alle misure di protezione, con la fornitura di materiale e supporto logistico per l'allestimento di spazi per triage e alloggio personale sanitario. Sono già operativi da alcuni giorni, a cura delle province di Cremona e Bergamo e con il coinvolgimento di circa 200 volontari, i 4 punti di triage negli ospedali di Bergamo, Crema, Cremona, Casalmaggiore.

Si sta valutando l'eventuale allestimento per nuovi punti di triage campale negli ospedali di Brescia, Edolo, Esine, Vigevano, Stradella, Rozzano, Alzano Lombardo, a cura delle province di Bergamo, Brescia, Pavia e di Città Metropolitana di Milano e sono già in funzione i 40 posti letto presso l'ospedale di Lodi, con l'ausilio di circa 20 volontari.