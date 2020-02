Codere genera 45 mln di cassa in più nel 2019

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Codere genera 45 milioni di cassa in più nel 2019. Lo rende noto l'azienda, multinazionale leader nel settore dei giochi, che ha annunciato oggi i risultati del quarto trimestre e il consolidato dell’intero anno 2019, approvati ieri dal Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell'anno il gruppo ha ottenuto ricavi operativi di 1.389,4 milioni di euro, rispetto ai 1.476,4 dell'anno precedente, con un calo del 5,9%, principalmente dovuto alla diminuzione di 90,5 milioni dell’Argentina - una conseguenza del deprezzamento del peso argentino rispetto all'euro (63,5%), nonostante la forte crescita del 31,2% in valuta locale -, parzialmente compensata dalla crescita del business online (+ 34,5%), Uruguay (+ 5,1%), Italia (+ 2%) e Spagna (+ 1,7%).

Per quanto riguarda l'ebitda normalizzato, la società ha raggiunto 249,1 milioni di euro, l'11,9% in meno rispetto al 2018. Miglioramenti nell'unità online (9,9 milioni di euro), in Spagna (grazie all'ottimizzazione delle sue capacità e ai continui miglioramenti delle prestazioni) e l'aumento del 13,5% in Uruguay, sono stati neutralizzati dalla riduzione in Argentina (23,5 milioni di euro, a causa della svalutazione del peso argentino e dell'impatto della nuova tassa 3% sulle vincite) e in Messico (per una maggiore concorrenza e un contesto recessivo del paese).

In questo esercizio, il risultato netto della società, prima dell'applicazione della NIC 29 e della NIIF 16, è stato negativo, per 18,9 milioni di euro. Con l'applicazione della nuova normativa contabile, che aumenta gli oneri finanziari e l'imposta sul reddito delle società, si traduce in una perdita netta di 61,7 milioni di euro.

Il capex dell'anno è stato di 90,8 milioni di euro, il 44,4% in meno rispetto a quello dell'anno precedente e include 72,9 milioni di manutenzione (rispetto agli 82,1 del 2018) e 17,9 milioni per progetti di crescita (63 milioni in meno rispetto all'anno precedente). Questa significativa riduzione degli investimenti, insieme alle minori spese non ricorrenti, ha consentito all'azienda di migliorare la propria generazione di cassa fino a 22 milioni di euro nel 2019, rispetto a un utilizzo di 22,7 milioni nel 2018.

In questo modo, la società chiude l'anno con una solida posizione di tesoreria di 103,1 milioni di euro, rispetto agli 81,8 milioni del 2018 che, insieme alla disponibilità nella sua linea di credito senior, aumentano la liquidità totale a 145,4 milioni di euro.

In termini di capacità operativa, l'azienda ha ridotto il numero di macchine dello 0,4%, a 56.886 unità - principalmente a causa della riduzione in Spagna - il numero di sale da gioco è aumentato da 148 a 149, i terminali di scommesse sportive sono aumentati da 8.331 a 8.592 e il numero di esercizi è diminuito da 9.940 a 9.345.