Amministrative: Milazzo, anche FI converge su Italiano

Palermo, 28 feb. (Adnkronos) - Anche Forza Italia, dopo la Lega, punta, per le amministrative di Milazzo (Messina), sul candidato civico Lorenzo Italiano e, come vice sindaco, sull'esponente del Carroccio Damiano Maisano. "Forza Italia conferma, anche in questo caso, l'unità della coalizione di centro destra - affermano i coordinatori azzurri per la provincia di Messina Bernardette Grasso e Tommaso Calderone - Il nostro è un auspicio per un progetto inclusivo, in cui tutti i partiti di centrodestra possano riunirsi sotto un’unica coalizione, sia a Milazzo che a Barcellona Pozzo di Gotto".