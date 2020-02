Amministrative: a Milazzo la Lega converge sul civico Italiano (2)

(Adnkronos) - Soddisfatto dell’accordo anche il candidato Lorenzo Italiano. "Ringrazio la Lega per la fiducia e per il senso di responsabilità che ha dimostrato che sono certo saranno determinanti per l’unità della coalizione - commenta - Il consigliere comunale Damiano Maisano, che in questi anni ha sempre dimostrato di essere un amministratore brillante, operativo e attento alle esigenze dei cittadini sarà al mio fianco nella competizione elettorale e nel caso di vittoria sarà il mio vicesindaco".