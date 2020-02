Ue: Conte, 'rivendicare parità di condizioni con Regno Unito'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda le future relazioni con il Regno Unito", con la Francia "dovremmo lavorare fianco a fianco per rivendicare parità di condizioni tra Ue e Regno Unito". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il vertice italo-francese a Napoli.