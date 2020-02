Ue: Conte, 'rivedere regole mercato unico senza mortificare Pmi'

Napoli, 27 feb. (Adnkronos) - "Ci dobbiamo rendere conto in Ue che competere in un mondo sempre più globalizzato è possibile solo se si rivedono anche, per quanto di ragione, le regole sulla concorrenza: esse sono state elaborate anni fa, sono regole che guardano a un mercato unico ma in alcuni casi non sono utili nel mercato globale, ma questo non vuol dire mortificare le piccole e medie imprese, un tessuto fondamentale dell'economia italiana ma anche di quella francese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Reale con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.