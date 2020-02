Titoli Stato: spread Btp-Bund schizza a 166 punti base, rendimento torna sopra 1%

Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi schizza a 166 punti base e si avvia a chiudere la giornata sul mercato obbligazionario in forte rialzo rispetto alla media delle ultime settimane. Il rendimento del decennale si porta a 1,1%, per la prima volta da inizio gennaio. A pesare sulla volatilità dei bond anche i timori per una possibile instabilità politica in Italia determinata dall'emergenza sanitaria scatenata dal Corornavirus.