Tav: Italia-Francia, 'contributo Ue salga al 55%'

Napoli, 27 feb. (Adnkronos) - Italia e Francia "sottolineano l’importanza dell’ultimazione della sezione transfrontaliera della linea Torino-Lione in corso con il fondamentale contributo Ue, al momento confermato al 40%, ma di cui è auspicato, nell’adottando nuovo Regolamento per il periodo di programmazione 2021-2027, un incremento fino al 55%, sotto determinate condizioni e applicato a specifiche attività". Così in un passaggio della bozza della dichiarazione congiunta del vertice italo-francese a Napoli che l'Adnkronos ha potuto visionare.