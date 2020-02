Palermo: riaperto lo Stadio delle Palme, eseguiti lavori per 590mila euro

Palermo, 27 feb. (Adnkronos) - Riapre oggi, dopo otto mesi di chiusura, lo Stadio delle Palme di Palermo. Nella struttura, intitolata all'agente della scorta di Falcone Vito Schifani, il Comune ha eseguito una serie di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per un importo complessivo di 590mila euro. I lavori, effettuati dalla ditta Fratelli Anastasi di Villafranca Tirrena, hanno riguardato il rifacimento delle piste di atletica interna ed esterna, della pista di defaticamento, della gabbia per i lanci, della fossa per il salto in lungo e del sistema di rilevamento degli arrivi, e il risanamento strutturale delle tribune e la loro impermeabilizzazione.

Una precedente tornata di lavori aveva interessato gli spogliatoi maschili e femminili, il locale destinato alla pista indoor, il muro di recinzione, i bagni pubblici, i cancelli, il campo di basket e gli uffici. Alla cerimonia di inaugurazione, questa mattina, erano presenti il sindaco Leoluca Orlando, il vice sindaco Fabio Giambrone e l'assessore Maria Prestigiacomo.

"Siamo soddisfatti - ha detto Orlando - per la riapertura di un impianto importante, amato dagli appassionati, e che torna ad essere un fiore all'occhiello dell'amministrazione. Siamo certi che con la collaborazione della Federazione e con le società sportive, lo Stadio potrà presto, oltre che ospitare quotidiani allenamenti, essere teatro di belle manifestazioni". Lo Stadio sarà fruibile dagli atleti dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20.00, il sabato dalle 7 alle 14 e e la domenica dalle 7 alle 13, ad eccezione delle domeniche di svolgimento delle partite di calcio allo Stadio Barbera in cui l'impianto di atletica resterà chiuso.