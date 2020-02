Mondelez: acquista quota di maggioranza Give & Go

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Mondelez International acquista una quota di maggioranza in Give & Go, leader nordamericano nel settore dei prodotti dolciari da forno finiti e proprietario del famoso marchio 'two-bite' e del marchio 'Create-A-Treat' noto per i kit di decorazione per case di biscotti e pan di zenzero. Give & Go viene venduto da fondi affiliati a Thomas H. Lee Partners (Thl). Lo rende noto il gruppo in un comunicato precisando che la transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e che si prevede che si concluderà nel secondo trimestre del 2020.

Con una posizione leader nel settore dei brownies, cupcakes, pasticceria e muffin, e con l'accesso al canale in rapida crescita dei prodotti da forno, l'acquisizione di Give & Go amplia la leadership di Mondelez International nel settore degli snack. Fondata nel 1989, i prodotti di Give & Go vanno ad arricchire il portafoglio di Mondelez International composto da marchi globali e locali come Oreo, Cadbury, Milka e belVita, oltre a Tate's Bake Shop e Perfect Snacks. L'azienda ha registrato un’interessante crescita negli ultimi anni con un fatturato netto di circa 500 milioni di dollari nel 2019.