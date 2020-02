Mo: Conte, 'no a soluzioni militari'

Napoli, 27 feb. (Adnkronos) - "Non ci può essere una soluzione militare alle crisi che stanno interessando la Siria e la regione del Golfo nel suo insieme". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Reale con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

"L'Italia - ha rivendicato il presidente del Consiglio - continua a lavorare con impegno per coinvolgere tutte le parti interessate in un processo che guardi alla moderazione e al senso di responsabilità e che favorisca un dialogo in grado di incoraggiare soluzioni politiche e diplomatiche".