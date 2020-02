Libri: Costanza Rizzacasa d'Orsogna, 'Il disturbo alimentare ti mangia la vita' (3)

(Adnkronos) - Ma cosa manca avrebbe voluto aggiungere nel libro Costanza che poi non ha scritto? "Una perfezionista come me, professionista degli "Avrei dovuto", "Avrei potuto", con una domanda del genere va a nozze - dice la scrittrice -Ma la mia amica Laura Bosio dice sempre che quello che hai scritto è quello che dovevi scrivere, e credo che almeno per questo romanzo sia proprio così. Mi sono chiesta, mentre scrivevo, se non avrei dovuto, per esempio, far diventare vegetariana la Matilde adulta: lei che vive nel ricordo della madre, che tutto fa per fare felice la madre, anche se è morta da vent'anni, avrebbe potuto (ri)diventare vegetariana per seguirne gli ideali. Ma Matilde non è Costanza, questo è un romanzo non un memoir, ed era importante che io e Matilde fossimo anche diverse. Soprattutto, Matilde non è sua madre in tutto, non la replica in tutto: era narrativamente importante che proprio sul cibo fossero diverse. In un'altra occasione, quando Matilde abortisce per salvarsi da un uomo atroce, e s’interroga su che genere di padre sarebbe stato quell’uomo, mi sono chiesta se nella follia di quel momento Matilde non avesse anche pensato, abortendo, di “salvare” il suo bambino, se non si sentisse – lei che si sente sempre il personaggio di qualche libro – se non si sentisse come Sethe di Amatissima, romanzo della sua autrice preferita, Toni Morrison. Poi ho rinunciato, pensando che Matilde era già abbastanza folle per altri versi. Infine, in una prima stesura, verso la fine del libro, quando Matilde passa in rassegna la rappresentazione della donna grassa nella letteratura e al cinema, avevo scritto un capitolo molto più ampio, più saggistico".

"Mi sono resa conto presto che era un errore, che a parlare lì ero io, col mio fervore analitico di giornalista culturale, e non Matilde, che è molto più caotica e confusa di me, e così l'ho riscritto". Costanza Rizzacasa d'Orsogna presenterà la prossima settimana il suo libro in Sicilia. Martedì, 3 marzo, alle 18.30, sarà alla libreria 'Modusvivendi' di Palermo con la scrittrice Stefania Auci e la giornalista Adnkronos Elvira Terranova. Il 5 marzo, alle 17.30, sarà alle Librerie Cavallotto di Catania e il 7 marzo, alle 18.30, sarà a Messina alla Libreria La Gilda dei Narratori.