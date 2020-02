Governo: Pd, 'Paese va avanti anche senza chi gioca a risiko politica'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Mentre alcuni, nella maggioranza e nell'opposizione, giocano al Risiko della politica, disegnando governi di transizione che non esistono, c’è un Paese unito e straordinario che va avanti anche senza di loro, con la collaborazione delle regioni, dei sindaci, con il lavoro prezioso dei sanitari e degli scienziati, con la comprensione dei cittadini e la fatica delle imprese". Lo dice in una nota il vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati Michele Bordo.

"Quelli che tramano contro il governo cerchino almeno di avere rispetto per queste persone, invece di pensare come sempre al loro tornaconto personale e ai sondaggi che li danno in caduta libera”.