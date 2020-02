Governo: Faraone, 'Renzi-Salvini per governissimo? Non esiste'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "E' un'ipotesi del tutto inventata". Così il capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraone, parla all'Adnkronos delle indiscrezioni su un'intesa tra Matteo Renzi e Matteo Salvini per un governissimo. E aggiunge: "Ricordo a tutti che se oggi Salvini non è al governo è grazie ad Italia Viva che ha evitato che andasse a palazzo Chigi con i famosi pieni poteri... Grazie all'azione di Iv è nato questo governo. Erano altri che non lo volevano, come Zingaretti". E quindi, sottolinea Faraone, parlare di governissimi "oggi mi pare surreale".

Faraone ribadisce che ora l'attenzione è sul coronavirus e "sugli effetti economici negativi", le ricadute sull'economia dell'emergenza. "Spero che anche al Senato le forze politiche votino all'unanimità, come è successo alla Camera, il decreto sull'emergenza coronavirus". E sarebbe "positivo" se anche "gli interventi economici fossero votati da tutti".