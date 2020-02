Governo: Bettini, 'Pd mai con destra sovranista e populista'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "L’unità d’azione nell’emergenza è un dovere di tutti. La formazione di un governo è una scelta politica. E noi con la destra sovranista e populista non possiamo fare alcun governo". Lo scrive Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, in un post su Facebook a proposito di indiscrezioni circa la possibilità della formazione di un governo istituzionale.

"Di fronte all’emergenza che si è creata in Italia a causa del Coronavirus occorre la massima solidarietà di tutte le forze politiche che siedono in parlamento. È giusto -sottolinea- concordare il più possibile le strategie di intervento, in campo sanitario, sociale ed economico. Andremo di fronte a un a crisi molto grave che colpirà le nostre esportazioni, il nostro apparato produttivo, le imprese e i lavoratori".

"Sarebbe, tuttavia, banale e strumentale -rimarca Bettini- ridurre tutto ciò alla necessità di un governo istituzionale con tutti dentro. Sono due piani totalmente distinti. Non si utilizzi cinicamente il dramma di tante famiglie, per manovre politiche tese a coprire le difficoltà di alcuni partiti e leader".