Coronavirus: Speranza, 'serve unità e responsabilità'**

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Non è il momento dei localismi, di inutili egoismi o protagonismi particolari. Una leale e proficua collaborazione istituzionale è indispensabile per battere il Coronavirus nei prossimi mesi. Per me unità significa abbassare le bandierine di parte e privilegiare sempre ed innanzitutto gli interessi generali. Serve unità e responsabilità". Lo ha ribadito il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato sul Coronavirus.

"Questo -ha aggiunto- è il mio appello a tutti. Descrivere l’Italia come un Paese colpito e travolto da una incontrollata emergenza sanitaria è un danno grave alle nostre imprese, al turismo, al nostro sistema paese".