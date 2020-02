Coronavirus: Musumeci, ‘decine e decine di disdette da ogni parte del mondo’

Palermo, 27 feb. (Adnkronos) - "Le imprese turistiche della Sicilia hanno già visto annullate decine e decine di prenotazioni da ogni parte del mondo. Abbiamo il dovere ma anche la responsabilità di dire che la Sicilia non è una terra in cui non si può sbarcare e atterrare. Servono, però, controlli per turisti, studenti, insegnanti, lavoratori e migranti". Lo ha detto il governatore siciliano, Nello Musumeci, tornando a parlare dell’emergenza Coronavirus.