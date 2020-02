Coronavirus: Maraio (Psi) scrive a Gualtieri, 'al tuo fianco in giorni impegnativi '

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Il segretario Psi, Vicenzo Maraio, ha scritto una lettera al ministro Roberto Gualtieri in cui si esprime apprezzamento per il lavoro che il titolare dell'Economia sta svolgendo: "Noi socialisti ti sosterremo e saremo al Tuo fianco in questi giorni impegnativi". Inoltre, scrive Maraio, siamo "al fianco del Governo, che ha dimostrato senso di responsabilità nella gestione di una crisi senza precedenti".

Inoltre in vista delle suppletive di domenica 1 marzo, Maraio scrive: "Apprezziamo lo spirito con il quale hai deciso di sospendere la Tua campagna elettorale per le elezioni suppletive di domenica prossima, per impegnarti nella gestione della crisi sanitaria". Quindi sulle ricadute economiche dell'emergenza coronovirus aggiunge: "L’emergenza che l’Italia sta affrontando in queste settimane sta mettendo a serio rischio la tenuta del tessuto produttivo del Paese".

"Il Governo è al lavoro, attraverso l’azione incisiva del ministero da Te guidato, per attivare una serie di provvedimenti che contengano le perdite economiche che le nostre aziende, soprattutto del nord Italia, stanno registrando a causa dell'emergenza coronavirus. Il blocco delle rate dei mutui e zone free tax, nelle aree cosiddette 'rosse', sono provvedimenti utili, ma siccome la crisi, purtroppo, non ha colpito soltanto quei territori, allora è urgente che vadano estesi a tutto il territorio nazionale. Particolare attenzione, a mio avviso, va data al turismo e a tutto il suo indotto, che è il settore che sta registrando le maggiori perdite a causa delle cancellazioni e delle mancate prenotazioni per l’intera stagione. L’Italia, tutta, ha bisogno di aiuti che mirino a far ripartire i settori produttivi che oggi sono in ginocchio".