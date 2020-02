Coronavirus: Fontana, 'bravi al Sacco, importante isolamento ceppo virus'

Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha telefonato al professor Massimo Galli, direttore dell'Istituto di Scienza biomediche dell'ospedale Sacco di Milano per complimentarsi con lui e la sua equipe di ricercatori in merito alla notizia dell'isolamento del ceppo italiano del Coronavirus.

"Grazie professore - ha detto il governatore - è davvero una notizia importante che conferma come la Lombardia stia lavorando a tutto campo per porre fine a questa emergenza. Ringraziamenti che, ovviamente, vanno estesi a tutta la squadra e più in generale al sistema sanitario regionale".