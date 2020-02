Coronavirus: direttore hotel Palermo, 'in quarantena qui per stare vicini a queste persone'

Palermo, 27 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo passato due giorni piuttosto pesanti e duri e sappiamo che ne avremo altri 14 da passare, ciò nonostante questo è un messaggio positivo. Sentiamo il bisogno di dire alla gente che qui va tutto bene. La nostra è una quarantena volontaria. Potevamo tornarcene a casa ma queste persone avevano bisogno di noi. Siamo sereni, siamo convinti di aver fatto la cosa giusta". Così, in un video pubblicato sul suo profilo Facebook, Andrea Stancato direttore dell'Hotel Mercure di Palermo dove si trova la comitiva di 29 bergamaschi in isolamento per tre casi di Coronavirus.

"Qui ci sono tre persone che hanno preso il virus e altre 26 che sono chiuse in camera - aggiunge - Sono sole, impaurite, lontane dalle famiglie. Per loro non credo che vada proprio tutto bene ed è per questo che abbiamo deciso di passare la nostra quarantena qui, in albergo. La cosa che ci fa quasi sentire a disagio in questo momento è che queste persone non fanno altro che dirci che siamo degli angeli, quando questa dovrebbe essere la normalità". Stancato racconta anche di aver ricevuto una telefonata dalla proprietaria dell'Osteria Ballarò "per offrirci a titolo gratuito pasti caldi. Questa - sottolinea - è la strada giusta. La normalità è aiutare questa gente che non ha nessuna colpa".